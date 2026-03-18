Шведські спецслужби вважають Росію головною загрозою для країни

Шведська служба безпеки Säpo вважає Росію головною зовнішньою загрозою для країни та очікує зростання загроз з її боку.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це заявили представники відомства під час презентації щорічної доповіді з оцінкою безпекової ситуації для країни.

У середу шведська служба безпеки Säpo вийшла з річною доповіддю про безпекову ситуацію та картину загроз для країни. Констатують, що вона погіршилася, у тому числі через останні події на Близькому Сході – хоча пов’язані з Іраном ризики та загрози не спрямовані проти самої Швеції, а радше на "окремі цілі" у Швеції.

"Росія становить для Швеції найбільшу загрозу", – зазначила очільниця відомства Шарлотта фон Ессен.

При цьому в доповіді йдеться, що Росія схильна "більше уникати ризиків, ніж раніше", і йдеться про приховані заходи впливу.

За 2025 рік служба зафіксувала "сотні підозрілих інцидентів і подій".

"Досі Швеція не зазнавала спроб серйозних атак чи класичних диверсій. Але ми бачили спроби впливових кібератак з російським слідом, і знаємо, що шпигунська загроза є великою", – зазначив представник відомства Фредерік Гальстрьом.

У доповіді акцентують, що Швеція має працювати над посиленням своєї внутрішньої стійкості в усіх сферах. Зокрема, бізнесу варто значно ретельніше перевіряти, з ким вони співпрацюють, щоб не допустити потрапляння чутливої інформації до недружніх іноземних суб’єктів та організованих злочинних груп.

Терористичну загрозу оцінюють на 3 з 5. В цілому у Säpo прогнозують, що найближчими роками картина загроз для Швеції лише погіршуватиметься.

