Норвезька розвідка вважає Росію найбільшою загрозою для країни

Норвезька розвідка вважає Російську Федерацію найбільшою безпековою загрозою для країни.

Як повідомляє VG, пише "Європейська правда", про це сказав очільник розвідки Нільс Андреас Стенсьонес.

На події з темою "Гібридні атаки проти Норвегії: чи ми у стані війни?" Стенсьонес почав свій виступ тим, що не вважає поточне становище таким, що можна прирівняти до воєнного.

"Проте російський президент Путін вважає, що Росія у постійному конфлікті із Заходом… Росія на цей час є найбільшою загрозою для Норвегії", – сказав він.

Також він висловив думку, що Росія не ставить за мету вплинути на цьогорічні вибори у Норвегії.

Очільниця внутрішньої розвідки Норвегії на цій самій події заявила про російський слід у кібердиверсії на дамбі на заході країни навесні цього року.

