Во Франции ввели полноценные обеды за 1 евро для всех студентов

Университетские столовые во Франции с понедельника начали предлагать всем студентам обеды за 1 евро независимо от уровня дохода.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Этот шаг направлен на облегчение финансовых трудностей студентов. Он стал результатом инициативы студенческих профсоюзов по распространению тарифа в 1 евро на питание из трех блюд на всех студентов вместо обычных 3,30 евро.

Ранее стоимость комплексного обеда, включающего первое блюдо, основное блюдо и десерт, была доступна только для лиц с низким уровнем дохода или тех, кто получает финансовую помощь.

Согласно январскому опросу, проведенному студенческой организацией, 48% студентов во Франции не питались в столовых по финансовым причинам, а 23% делали это несколько раз в месяц.

По данным оператора университетских ресторанов Crous, в 2024 году программой обедов за 1 евро воспользовались около 667 тысяч студентов, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году.

Власти готовятся к росту спроса и обещают выделить 120 млн евро в 2027 году на поддержку этой программы.

