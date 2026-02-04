ЗМІ: у Макрона взяли на стажування студентку, яка вручила йому резюме під час публічного заходу

Єлисейський палац взяв на стажування до економічної команди студентку, яка наважилась вручити президенту Франції Емманюелю Макрону своє резюме у кулуарах під час публічного заходу.

Як повідомляють французькі ЗМІ, серед яких Le Parisien та BFMTV, про це оголосила сама дівчина, пише "Європейська правда".

Дівчина, що навчається у престижному закладі Sciences Po, вдалась до нестандартного кроку і "підстерегла" Макрона у коридорі на полях Форуму миру у Парижі 29 жовтня. Вона коротко сказала про свою мотивацію та вручила президенту своє резюме.

Епізод потрапив на відео, завдяки якому вона стала "зіркою соцмереж".

Дівчина, яка не розкриває своє ім’я, повідомила, що її авантюра завершилась успіхом – у листопаді вона пройшла співбесіду, а кілька днів тому отримала запрошення на стажування до економічної команди Єлисейського палацу протягом 5-6 місяців.

Вона зазначила, що для неї це дуже неочікуваний поворот, оскільки вона родом "з віддаленого куточка країни з дуже скромної сім’ї".

За її словами, вона не планувала, що її крок стане настільки публічним. Також студентка відкидає підозри про "постановку" і запевняє, що не мала ніяких зв’язків всередині президентської команди.

До цього дівчина вже працювала у Французькій торгівельній палаті у Марокко.

Вона висловила сподівання, що Макрона не почнуть "бомбардувати резюме за кожної нагоди" після її випадкового успіху.

Інститут політичних досліджень, широко відомий як Sciences Po – один з найпрестижніших ВНЗ у Франції та Європі. Його називають "фабрикою еліт", оскільки з його стін вийшли багато топпосадовців, фахівців з міжнародних відносин, керівників компаній тощо.

