Німецький міністр відкинув обмеження швидкості на автомагістралях задля економії пального

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер виступив проти обмеження швидкості на автомагістралях, щоб знизити попит на пальне на тлі високих цін на нього.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів RND.

Деякі економісти у Німеччині запропонували встановити загальне обмеження швидкості на автомагістралях, щоб знизити споживання пального. Однак Шнідер відкинув цю ідею, заявивши, що держава не повинна диктувати все.

"Тим, хто досі не зрозумів, що їзда зі швидкістю 180 або 200 км/год на автомагістралі спустошує бак набагато швидше, а отже, і гаманець, ніж при швидкості 120 або 130 км/год, – уже ніщо не допоможе", – сказав він.

"Держава не повинна бути нянькою для всіх і вказувати кожному, що добре, а що правильно. Тому я вважаю обмеження швидкості непотрібним", – додав міністр.

Він також виступив на захист рішення про зниження податку на пальне в Німеччині та натякнув, що його дія може бути продовжена.

З 1 травня податок на пальне було знижено приблизно на 17 центів за літр, що коштувало державі мільярди євро. Цей захід має діяти протягом двох місяців, хоча Шнідер зазначив, що рішення про його продовження залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація.

Екологічні організації хочуть, щоб це зниження було скасовано якнайшвидше, стверджуючи, що воно наповнить кишені нафтових компаній і принесе користь тим, хто доїжджає на роботу на "автомобілях, що споживають багато пального".

