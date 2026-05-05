Немецкий министр отверг ограничение скорости на автомагистралях в целях экономии топлива

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер выступил против ограничения скорости на автомагистралях с целью снижения спроса на топливо на фоне высоких цен на него.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал RND.

Некоторые экономисты в Германии предложили установить общее ограничение скорости на автомагистралях, чтобы снизить потребление топлива. Однако Шнидер отверг эту идею, заявив, что государство не должно диктовать все.

"Тем, кто до сих пор не понял, что езда со скоростью 180 или 200 км/ч на автомагистрали опустошает бак гораздо быстрее, а значит, и кошелек, чем при скорости 120 или 130 км/ч, – уже ничто не поможет", – сказал он.

"Государство не должно быть нянькой для всех и указывать каждому, что хорошо, а что правильно. Поэтому я считаю ограничение скорости ненужным", – добавил министр.

Он также выступил в защиту решения о снижении налога на топливо в Германии и намекнул, что его действие может быть продлено.

С 1 мая налог на топливо был снижен примерно на 17 центов за литр, что обошлось государству в миллиарды евро. Эта мера должна действовать в течение двух месяцев, хотя Шнидер отметил, что решение о ее продлении будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.

Экологические организации хотят, чтобы это снижение было отменено как можно скорее, утверждая, что оно наполнит карманы нефтяных компаний и принесет пользу тем, кто добирается на работу на "автомобилях, потребляющих много топлива".

