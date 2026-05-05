Трамп каже, що війна з Іраном може тривати ще 2-3 тижні

Президент США Дональд Трамп відмовився відповісти на запитання, чи припинилося перемир’я з Тегераном після того, як Іран обстріляв Об’єднані Арабські Емірати, і припустив, що війна може тривати ще два-три тижні.

Про це він сказав в телефонному інтерв'ю з радіоведучим Г'ю Г'юїтом, пише ABC News, передає "Європейська правда".

"Ну, я не можу вам цього сказати", – відповів Трамп, коли його запитали, чи закінчилося перемир’я. На запитання, чи означають понеділкові бойові дії початок поновлення конфлікту з Іраном, Трамп відповів, що "так чи інакше, ми переможемо".

"Або ми укладемо правильну угоду, або ми дуже легко переможемо. З військової точки зору ми вже перемогли. Ви знаєте, ви чули, як я це повторював мільйон разів, і інші люди теж це кажуть. У них було 159 кораблів. Х’ю, тепер у них немає жодного. Вони всі на дні моря", – сказав Трамп.

Президент не підтвердив, чи порушив Іран перемир’я, сказавши: "Побачимо, що буде", і натомість вихваляв військові можливості США.

Трамп заявив, що конфлікт може тривати "ймовірно ще два тижні" або "можливо, три тижні", і наголосив, що він не обмежений у часі.

"Час для нас не має вирішального значення", – сказав Трамп, стверджуючи, що війна має значну підтримку громадськості.

Президент заявив, що США мають "контроль" над Ормузькою протокою в рамках операції "Проєкт Свобода". "Вони сказали, що збираються захопити Ормузьку протоку, і тоді ми подумали, що вони, можливо, це зробили. Ми відібрали її у них", – сказав Трамп про Іран.

З приводу побоювань щодо стрімкого зростання цін на нафту Трамп сказав, що, на його думку, ціни можуть піднятися ще вище, ніж зараз – можливо, аж до 250 доларів, – стверджуючи, що "геніальним" є те, що судна тепер прямують до США за нафтою.

Нагадаємо, 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою звільнення суден, що застрягли в Ормузькій протоці. Іранське військове командування негайно відповіло, що американські військові будуть атаковані, якщо спробують наблизитися до протоки.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.