Трамп говорит, что война с Ираном может длиться еще 2-3 недели

Президент США Дональд Трамп отказался ответить на вопрос, прекратилось ли перемирие с Тегераном после того, как Иран обстрелял Объединенные Арабские Эмираты, и предположил, что война может продолжаться еще две-три недели.

Об этом он сказал в телефонном интервью с радиоведущим Хью Хьюитом, пишет ABC News, передает "Европейская правда".

"Ну, я не могу вам этого сказать", – ответил Трамп, когда его спросили, закончилось ли перемирие. На вопрос, означают ли понедельничные боевые действия начало возобновления конфликта с Ираном, Трамп ответил, что "так или иначе, мы победим".

"Либо мы заключим правильное соглашение, либо мы очень легко победим. С военной точки зрения мы уже победили. Вы знаете, вы слышали, как я это повторял миллион раз, и другие люди тоже это говорят. У них было 159 кораблей. Хью, теперь у них нет ни одного. Они все на дне моря", – сказал Трамп.

Президент не подтвердил, нарушил ли Иран перемирие, сказав: "Посмотрим, что будет", и вместо этого восхвалял военные возможности США.

Трамп заявил, что конфликт может продолжаться "вероятно еще две недели" или "возможно, три недели", и подчеркнул, что он не ограничен во времени.

"Время для нас не имеет решающего значения", – сказал Трамп, утверждая, что война имеет значительную поддержку общественности.

Президент заявил, что США имеют "контроль" над Ормузским проливом в рамках операции "Проект Свобода". "Они сказали, что собираются захватить Ормузский пролив, и тогда мы подумали, что они, возможно, это сделали. Мы отобрали его у них", – сказал Трамп об Иране.

В контексте опасений стремительного роста цен на нефть Трамп сказал, что, по его мнению, цены могут подняться еще выше, чем сейчас – возможно, до 250 долларов, – называя "гениальным" то, что суда теперь направляются в США за нефтью.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью освобождения судов, застрявших в Ормузском проливе. Иранское военное командование немедленно ответило, что американские военные будут атакованы, если попытаются приблизиться к проливу.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов по Ормузскому проливу в рамках "Проекта Свобода" американского президента Дональда Трампа привлечет эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.