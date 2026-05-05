Польське місто заборонило нічний продаж алкоголю "задля більшого ладу"

Польське місто Елк на північному сході країни з 14 травня запроваджує заборону на нічний продаж алкоголю – приєднуючись до ще кількох міст регіону, де заборона вже діє.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Мерія міста Елк оголосила, що з 14 травня у місті буде заборонено продавати алкоголь з 22:00 до 6:00 – окрім як у ресторанах і барах.

Рішення ухвалили після аналізу статистики від поліції та громадських консультацій. Ініціатива надійшла від начальника поліції округу.

За статистикою поліції, протягом 2025 року поліцейським довелося майже 1700 разів втручатися через розпиття алкоголю у місцях, де це заборонено; затримали майже 700 п’яних, які поводилися неадекватно, зафіксували 430 інцидентів з порушенням п’яними громадського порядку, впіймали 92 нетверезих водіїв.

Серед 500 осіб, які взяли участь у публічних консультаціях, 83% підтримали запровадження заборони на нічний продаж алкоголю.

В Елку – приблизно 30 закладів, які досі продавали алкоголь після 22 години, і лише 5 – де алкоголь можна купити раніше 6 ранку.

Подібні заходи раніше впровадили низка інших міст Вармінсько-Мазуського воєводства.

