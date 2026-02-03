Продажі пива в Німеччині впали до рекордно низького рівня за 30 років

Продажі пива німецькими пивоварнями різко впали: у 2025 році зафіксували найрізкіше падіння з моменту початку ведення статистики понад 30 років тому.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Представники галузі пов'язують падіння продажів із зростаючою популярністю безалкогольного пива та загальним зниженням споживання алкоголю.

Асоціація пивоварів заявила, що безалкогольне пиво є сегментом ринку, який найшвидше зростає.

"Споживання алкоголю скорочується, особливо серед молоді, що, звичайно, добре для здоров'я населення", – заявила Анке Релінгер, прем’єр-міністерка землі Саар і "посол пива" на 2025 рік.

За її словами, пивоваріння є важливою частиною культури та поєднує традиції з інноваціями.

Федеральне статистичне управління Німеччини зазначило, що загальний обсяг продажів пива на внутрішньому та зовнішньому ринках минулого року вперше з 1993 року, коли почали вести статистику, впав нижче 8 млрд літрів.

Понад 80% пива було продано в Німеччині; ці цифри не включають безалкогольне пиво та солодові напої. За даними Асоціації пивоварів, безалкогольне пиво становило 10% від загального обсягу продажів пива і посідало третє місце за популярністю серед категорій пива в Німеччині.

Нагадаємо, з 1 серпня в Латвії набули чинності нові умови продажу алкогольних напоїв, які передбачають, зокрема суворіші обмеження на рекламу алкоголю.

А в Німеччині опитування показало, що більшість жителів виступають за посилення законодавства, яке регулює доступ молоді до алкоголю.

Восени минулого року писали, що литовський Сейм розгляне пропозицію про заборону продажу неповнолітнім безалкогольних напоїв, які продають під маркою алкогольних.