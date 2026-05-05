Польский город запретил ночную продажу алкоголя "для большего порядка"

Польский город Элк на северо-востоке страны с 14 мая вводит запрет на ночную продажу алкоголя – присоединяясь к еще нескольким городам региона, где запрет уже действует.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Мэрия города Элк объявила, что с 14 мая в городе будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 6:00 – кроме как в ресторанах и барах.

Решение приняли после анализа статистики от полиции и общественных консультаций. Инициатива поступила от начальника полиции округа.

По статистике полиции, в течение 2025 года полицейским пришлось почти 1700 раз вмешиваться из-за распития алкоголя в местах, где это запрещено; задержали почти 700 пьяных, которые вели себя неадекватно, зафиксировали 430 инцидентов с нарушением пьяными общественного порядка, поймали 92 нетрезвых водителей.

Среди 500 человек, принявших участие в публичных консультациях, 83% поддержали введение запрета на ночную продажу алкоголя.

В Елку – примерно 30 магазинов, которые до сих пор продавали алкоголь после 22 часов, и только пять – где алкоголь можно купить раньше 6 часов утра.

Подобные меры ранее внедрили ряд других городов Варминско-Мазусского воеводства.

