Укр Рус Eng

Євростат показав, де у ЄС найдорожчі газ і світло для споживачів

Новини — Вівторок, 5 травня 2026, 18:24 — Марія Ємець

У другій половині 2025 року фактична вартість електроенергії була найвищою для споживачів у Польщі, Чехії та Румунії, а газу – у Швеції, Португалії та Італії. 

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Євростат.

Європейське статистичне відомство провело порівняльний аналіз цін за електроенергію і газ для побутових споживачів у різних країнах ЄС. З огляду на різницю валют, цін та рівня заробітних плат для порівняння використали умовну одиницю "стандарт купівельної спроможності" – як мірило однакової кількості товарів чи послуг, які можна придбати за цю умовну одиницю у різних країнах.

Ціни на електроенергію для споживачів у ЄС в другій половині 2025 року залишались майже стабільними, хоч і суттєво вищими, ніж до подорожчання 2022 року. 

У "стандартах купівельної спроможності" найбільшою фактична вартість електроенергії була у Польщі, Чехії та Румунії, а також у Німеччині та Ірландії. Натомість найдешевшими ціни мали відчуватися для угорців, мальтійців, нідерландців та фінів. 

До замірів включили також близьких сусідів ЄС і деяких країн-кандидатів, серед них нижчими цінами вирізняються Норвегія та Боснія і Герцеговина. 

Газ був найдорожчим для споживачів у Швеції, Португалії та Італії, Франції та Нідерландах, з не-членів ЄС – у частково визнаному Косові. Разюче дешевшим він був для угорців. 

Наразі це часткова картина – до порівняльної таблиці ще не включені дані з Польщі, Мальти, Фінляндії та Норвегії. 

Раніше повідомляли, що квітнева річна інфляція у країнах єврозони складе 3%, найбільше подорожчали енергоресурси. 

Прем'єрка Литви попередила про "важку осінь" через наслідки війни на Близькому Сході, а в уряді Румунії очікують "складної" зими й весни 2027 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Євростат ЄвроЖиття
Реклама: