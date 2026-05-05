Євростат показав, де у ЄС найдорожчі газ і світло для споживачів

У другій половині 2025 року фактична вартість електроенергії була найвищою для споживачів у Польщі, Чехії та Румунії, а газу – у Швеції, Португалії та Італії.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Євростат.

Європейське статистичне відомство провело порівняльний аналіз цін за електроенергію і газ для побутових споживачів у різних країнах ЄС. З огляду на різницю валют, цін та рівня заробітних плат для порівняння використали умовну одиницю "стандарт купівельної спроможності" – як мірило однакової кількості товарів чи послуг, які можна придбати за цю умовну одиницю у різних країнах.

Ціни на електроенергію для споживачів у ЄС в другій половині 2025 року залишались майже стабільними, хоч і суттєво вищими, ніж до подорожчання 2022 року.

У "стандартах купівельної спроможності" найбільшою фактична вартість електроенергії була у Польщі, Чехії та Румунії, а також у Німеччині та Ірландії. Натомість найдешевшими ціни мали відчуватися для угорців, мальтійців, нідерландців та фінів.

In the second half of 2025, electricity prices for household consumers in the EU (expressed in purchasing power standards (PPS) per 100 kWh) were highest in:



🇷🇴Romania (49.52 per 100 kWh)

🇨🇿Czechia (38.65)



Lowest in:

🇲🇹Malta (14.09)

🇭🇺Hungary (15.10)



До замірів включили також близьких сусідів ЄС і деяких країн-кандидатів, серед них нижчими цінами вирізняються Норвегія та Боснія і Герцеговина.

Газ був найдорожчим для споживачів у Швеції, Португалії та Італії, Франції та Нідерландах, з не-членів ЄС – у частково визнаному Косові. Разюче дешевшим він був для угорців.

In the second half of 2025, natural gas prices for EU household consumers (expressed in purchasing power standards (PPS) per 100 kWh) were highest in:



🇸🇪Sweden (17.16 per 100 kWh)

🇵🇹Portugal (17.04)



Lowest in:

🇭🇺Hungary (4.67)

🇱🇺Luxembourg (6.75)



Наразі це часткова картина – до порівняльної таблиці ще не включені дані з Польщі, Мальти, Фінляндії та Норвегії.

