Евростат показал, где в ЕС самые дорогие газ и свет для потребителей

Новости — Вторник, 5 мая 2026, 18:24 — Мария Емец

Во второй половине 2025 года фактическая стоимость электроэнергии была самой высокой для потребителей в Польше, Чехии и Румынии, а газа – в Швеции, Португалии и Италии.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Евростат.

Европейское статистическое ведомство провело сравнительный анализ цен за электроэнергию и газ для бытовых потребителей в разных странах ЕС. Учитывая разницу валют, цен и уровня заработных плат для сравнения использовали условную единицу "стандарт покупательной способности" – как мерило одинакового количества товаров или услуг, которые можно приобрести за эту условную единицу в разных странах.

Цены на электроэнергию для потребителей в ЕС во второй половине 2025 года оставались почти стабильными, хотя и существенно выше, чем до подорожания 2022 года.

В "стандартах покупательной способности" наибольшей фактическая стоимость электроэнергии была в Польше, Чехии и Румынии, а также в Германии и Ирландии. Самыми дешевыми цены должны были ощущаться для венгров, мальтийцев, нидерландцев и финнов.

В замеры включили также близких соседей ЕС и некоторых стран-кандидатов, среди них более низкими ценами отличаются Норвегия и Босния и Герцеговина.

Газ был самым дорогим для потребителей в Швеции, Португалии и Италии, Франции и Нидерландах, из не-членов ЕС – в частично признанном Косово. Самым дешевым он был для венгров.

Сейчас это частичная картина – в сравнительную таблицу еще не включены данные из Польши, Мальты, Финляндии и Норвегии.

Ранее сообщалось, что апрельская годовая инфляция в странах еврозоны составит 3%, больше всего подорожали энергоресурсы.

Премьер Литвы предупредила о "тяжелой осени" из-за последствий войны на Ближнем Востоке, а в правительстве Румынии ожидают "сложной" зимы и весны 2027 года.

