Евростат показал, где в ЕС самые дорогие газ и свет для потребителей

Во второй половине 2025 года фактическая стоимость электроэнергии была самой высокой для потребителей в Польше, Чехии и Румынии, а газа – в Швеции, Португалии и Италии.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Евростат.

Европейское статистическое ведомство провело сравнительный анализ цен за электроэнергию и газ для бытовых потребителей в разных странах ЕС. Учитывая разницу валют, цен и уровня заработных плат для сравнения использовали условную единицу "стандарт покупательной способности" – как мерило одинакового количества товаров или услуг, которые можно приобрести за эту условную единицу в разных странах.

Цены на электроэнергию для потребителей в ЕС во второй половине 2025 года оставались почти стабильными, хотя и существенно выше, чем до подорожания 2022 года.

В "стандартах покупательной способности" наибольшей фактическая стоимость электроэнергии была в Польше, Чехии и Румынии, а также в Германии и Ирландии. Самыми дешевыми цены должны были ощущаться для венгров, мальтийцев, нидерландцев и финнов.

In the second half of 2025, electricity prices for household consumers in the EU (expressed in purchasing power standards (PPS) per 100 kWh) were highest in:



🇷🇴Romania (49.52 per 100 kWh)

🇨🇿Czechia (38.65)



Lowest in:

🇲🇹Malta (14.09)

🇭🇺Hungary (15.10)



👉https://t.co/jTFRbv06mX pic.twitter.com/2KRGUDv63K – EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 5, 2026

В замеры включили также близких соседей ЕС и некоторых стран-кандидатов, среди них более низкими ценами отличаются Норвегия и Босния и Герцеговина.

Газ был самым дорогим для потребителей в Швеции, Португалии и Италии, Франции и Нидерландах, из не-членов ЕС – в частично признанном Косово. Самым дешевым он был для венгров.

In the second half of 2025, natural gas prices for EU household consumers (expressed in purchasing power standards (PPS) per 100 kWh) were highest in:



🇸🇪Sweden (17.16 per 100 kWh)

🇵🇹Portugal (17.04)



Lowest in:

🇭🇺Hungary (4.67)

🇱🇺Luxembourg (6.75)



👉https://t.co/qTODY0R65s pic.twitter.com/bmOAZhHqOF – EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 5, 2026

Сейчас это частичная картина – в сравнительную таблицу еще не включены данные из Польши, Мальты, Финляндии и Норвегии.

Ранее сообщалось, что апрельская годовая инфляция в странах еврозоны составит 3%, больше всего подорожали энергоресурсы.

Премьер Литвы предупредила о "тяжелой осени" из-за последствий войны на Ближнем Востоке, а в правительстве Румынии ожидают "сложной" зимы и весны 2027 года.