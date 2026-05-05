На Банковій кажуть, що США не перешкоджають створенню спецтрибуналу щодо агресії РФ

Новини — Вівторок, 5 травня 2026, 19:28 — Сергій Сидоренко, Марія Ємець

Сполучені Штати не блокують процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, та не тиснуть на Київ щодо поступок у питанні відповідальності РФ задля потенційної мирної угоди. 

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності. 

Ірина Мудра наголосила, що Україна у межах переговорів про завершення російсько-української війни не погодиться на якісь поступки щодо відповідальності Росії за агресію, та що "ніхто з партнерів" не вимагає цього від Києва.

На запитання щодо того, як Сполучені Штати зараз ставляться до процесу створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, вона нагадала, що Штати раніше брали активну участь у цьому – зокрема, статут ухвалювали за активної участі Вашингтона. 

"А зараз… Скажу так: зараз США не блокують цей процес. І від них точно немає сигналів, що питання відповідальності Росії чи справедливості має бути розмінною монетою у переговорах. Немає таких сигналів", – зазначила посадовиця. 

За її словами, перші вироки спецтрибуналу потенційно можливі вже у 2028 році

