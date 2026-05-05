На Банковій кажуть, що США не перешкоджають створенню спецтрибуналу щодо агресії РФ

Сполучені Штати не блокують процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, та не тиснуть на Київ щодо поступок у питанні відповідальності РФ задля потенційної мирної угоди.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

Ірина Мудра наголосила, що Україна у межах переговорів про завершення російсько-української війни не погодиться на якісь поступки щодо відповідальності Росії за агресію, та що "ніхто з партнерів" не вимагає цього від Києва.

На запитання щодо того, як Сполучені Штати зараз ставляться до процесу створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, вона нагадала, що Штати раніше брали активну участь у цьому – зокрема, статут ухвалювали за активної участі Вашингтона.

"А зараз… Скажу так: зараз США не блокують цей процес. І від них точно немає сигналів, що питання відповідальності Росії чи справедливості має бути розмінною монетою у переговорах. Немає таких сигналів", – зазначила посадовиця.

За її словами, перші вироки спецтрибуналу потенційно можливі вже у 2028 році.

