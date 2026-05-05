На Банковой говорят, что США не препятствуют созданию спецтрибунала по агрессии РФ

Соединенные Штаты не блокируют процесс создания спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, и не давят на Киев относительно уступок в вопросе ответственности РФ для потенциального мирного соглашения.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, которая занимается вопросом привлечения России к международной ответственности.

Ирина Мудрая отметила, что Украина в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны не согласится на какие-то уступки относительно ответственности России за агрессию, и что "никто из партнеров" не требует этого от Киева.

На вопрос о том, как Соединенные Штаты сейчас относятся к процессу создания спецтрибунала по агрессии РФ, она напомнила, что Штаты ранее принимали активное участие в этом – в частности, устав в 2025 году принимали при активном участии Вашингтона.

"А сейчас... Скажу так: сейчас США не блокируют этот процесс. И от них точно нет сигналов, что вопрос ответственности России или справедливости должен быть разменной монетой в переговорах. Нет таких сигналов", – отметила чиновница.

По ее словам, первые приговоры спецтрибунала потенциально возможны уже в 2028 году.

