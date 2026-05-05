Гаагский "трибунал для Путина" должен наказать также Лукашенко и Ким Чен Ына – Мудрая

Предметом рассмотрения спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины должны стать действия не только топ-чиновников РФ, но и тех, кто оказывал Москве непосредственную поддержку.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, которая занимается вопросом привлечения России к международной ответственности.

Чиновницу спросили, должно ли оказаться на скамье подсудимых также руководство Беларуси – которая, в частности, предоставила возможность России осуществить наступление на Киев кратчайшим маршрутом со своей территории.

"Мы считаем, что трибунал не ограничивается исключительно высшим руководством РФ, а должен охватывать также те государства, которые явно способствовали и помогали России в этой агрессии. Это Беларусь, это Северная Корея. Возможно, также Иран", – отметила Мудрая.

Ирина Мудрая также подчеркнула, что Украина в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны не согласится на уступки относительно ответственности России за агрессию, и что "никто из партнеров" не требует этого от Киева.

По ее словам, первые приговоры спецтрибунала потенциально возможны уже в 2028 году.

