Мудра: збитки від підриву Каховської ГЕС – $14 млрд, а усі збитки України – понад трильйон

Світовий банк з Єврокомісією оцінили збитки України від руйнування Росією дамби Каховської ГЕС на 14 млрд доларів, а загальні збитки України, громадян та бізнесу на цей час ймовірно вже перевищують трильйон доларів.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

Мудра нагадала, що щодо втрат від підриву Каховської ГЕС є оцінка від Світового банку спільно з Єврокомісією: збитки від руйнування дамби оцінені у $14 млрд.

Ця подія також у майбутньому має стати темою заяви до Реєстру збитків від агресії РФ – у категорії про шкоду, завдану екології; за нею прийом заяв ще не відкрили.

"Я підкреслю: це не оцінка відновлення, і не факт, що ГЕС має бути відновлена саме в такому вигляді", – зазначила посадовиця.

"Це працює так: держава заявляє компенсацію від втрати Каховської ГЕС, бере оцінку Світового банку і каже: Україна зазнала збитків на суму $14 млрд. Але фінальну суму має визначити компенсаційна комісія, яка матиме свою методологію визначення, своїх оцінювачів, які визначатимуть суму компенсації. Але, звісно ж, вони братимуть до уваги авторитетну оцінку Єврокомісії зі Світовим банком", – пояснила Ірина Мудра.

Вона продовжила, що також це не означає, що компенсаційна комісія "наказує витратити цю компенсацію на відновлення греблі" – рішення лише визначатиме компенсацію, яку має сплатити Росія. Далі Україна, відповідно до свого плану відновлення, сама визначить, на що цю суму витрачати.

"В оцінці Світового банку є також загальна сума збитків держави: на 2024 рік це більше $650 млрд… Разом із бізнесом приватним, разом із громадянами ми можемо говорити про суми за трильйон доларів", – заявила Ірина Мудра.

За її словами, Україна розраховує, що перші рішення за поданими українцями заявами до Реєстру збитків від агресії РФ з’являться у 2027 році, а перші вироки Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України потенційно можливі вже у 2028 році.

