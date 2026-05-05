Мудрая: убытки от подрыва Каховской ГЭС – $14 млрд, а все убытки Украины – более триллиона

Всемирный банк с Еврокомиссией оценили убытки Украины от разрушения Россией дамбы Каховской ГЭС на 14 млрд долларов, а общие убытки Украины, граждан и бизнеса в настоящее время вероятно уже превышают триллион долларов.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, которая занимается вопросом привлечения России к международной ответственности.

Мудрая напомнила, что по потерям от подрыва Каховской ГЭС есть оценка от Всемирного банка совместно с Еврокомиссией: убытки от разрушения дамбы оценены в $14 млрд.

Это событие также в будущем должно стать темой заявления в Реестр убытков от агрессии РФ – в категории о вреде, нанесенном экологии; по ней прием заявлений еще не открыли.

"Я подчеркну: это не оценка восстановления, и не факт, что ГЭС должна быть восстановлена именно в таком виде", – отметила чиновница.

"Это работает так: государство заявляет компенсацию от потери Каховской ГЭС, берет оценку Всемирного банка и говорит: Украина понесла убытки на сумму $14 млрд. Но финальную сумму должна определить компенсационная комиссия, которая будет иметь свою методологию определения, своих оценщиков, которые будут определять сумму компенсации. Но, конечно же, они будут принимать во внимание авторитетную оценку Еврокомиссии со Всемирным банком", – пояснила Ирина Мудрая.

Она продолжила, что также это не означает, что компенсационная комиссия "приказывает потратить эту компенсацию на восстановление плотины" – решение лишь будет определять компенсацию, которую должна заплатить Россия. Далее Украина, согласно своему плану восстановления, сама определит, на что эту сумму тратить.

"В оценке Всемирного банка есть также общая сумма убытков государства: на 2024 год это более $650 млрд... Вместе с бизнесом частным, вместе с гражданами мы можем говорить о суммах за триллион долларов", – заявила Ирина Мудрая.

По ее словам, Украина рассчитывает, что первые решения по поданным украинцами заявлениям в Реестр убытков от агрессии РФ появятся в 2027 году, а первые приговоры Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины потенциально возможны уже в 2028 году.

