Присудження перших компенсацій за збитки від агресії РФ можливе з 2027 року – Мудра

Україна розраховує, що перші рішення за поданими українцями заявами до Реєстру збитків від агресії РФ з’являться у 2027 році.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

Посадовицю запитали, коли можна очікувати перших конкретних рішень Компенсаційної комісії, яка має присуджувати компенсації за заявами звичайних українців до Реєстру збитків від російської агресії.

"Це буде у 2027 році. Це наші очікування, хоча тут теж треба завершити процес, який має певні етапи", – зазначила Ірина Мудра.

Вона пояснила, що йдеться про процес ратифікації конвенції про компенсаційну комісію тими державами, які її підписали – їх загалом 35 та ЄС як союз держав. Офіційно конвенція набуде чинності після ратифікації 25 державами, перші з підписантів вже зробили це.

"Реалістично нам потрібно ще десь рік на ратифікації, і у середині чи у третьому кварталі 2027 року точно буде 25 ратифікацій. Далі робота буде простіше, ніж по спецтрибуналу, бо комісія буде створюватися на базі Реєстру збитків, який вже функціонує. Тобто тут не потрібно шукати приміщення, ключовий персонал, секретаріат тощо – все вже є, можна відразу починати відбір "оцінювачів" тощо – тих, хто визначатиме суми", – зазначила посадовця.

За її словами, від фізичних осіб з моменту запуску Реєстру надійшло близько 150 тисяч заяв, від юридичних осіб за менш як тиждень від відкриття цієї категорії надійшли заяви про збитки на 9 млрд гривень.

"Звісно ж, ніхто не живе в ілюзії, що завтра буде компенсація від Росії, але всі зрозуміли, що дуже важливо юридично закріпити свою вимогу. Колись Росії доведеться заплатити. Зокрема, ми маємо великі сподівання, що дотиснемо питання заморожених російських активів… Бо якщо бодай більшу частину цих коштів вийде передати в компенсаційний фонд – це буде швидке, законне джерело для цих компенсацій", – зазначила Ірина Мудра.

Вона також наголосила, що Україна "не допустить", щоб комісія залишилася неробочим інструментом, а її рішення про виплати постраждалим від агресії українцям залишилися на папері.

За її словами, перші вироки Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України потенційно можливі вже у 2028 році.

