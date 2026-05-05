Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов увеличенной дальности

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине боеприпасов типа Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на сумму 373,6 млн долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Госдепа.

В ведомстве отметили, что правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести 1 200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556.

В заказ также войдут оборудование для обслуживания боеприпасов JDAM, запасные и ремонтные части, расходные материалы, поддержка по ремонту и обслуживанию, программное обеспечение для вооружения, а также инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

"Предлагаемая продажа будет способствовать укреплению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", – добавили в Госдепе.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это комплект специального оборудования для неуправляемых бомб, превращающий их в управляемые боеприпасы. Версия Extended Range предусматривает дальность полета до более 70 километров.

Главным подрядчиком заказа выступит компания Boeing, расположенная в Сент-Луисе, штат Миссури.

В ноябре США одобрили потенциальную продажу Украине оборудования для обслуживания ЗРК Patriot ориентировочной стоимостью 105 млн долларов.

По данным СМИ, на прошлой неделе Вашингтон предупредил европейских союзников, в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, что следует ожидать значительных задержек в поставках американского оружия, поскольку США спешат пополнить запасы, исчерпанные войной в Иране.