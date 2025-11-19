США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot на 105 млн доларів

США схвалили потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування ЗРК Patriot орієнтовною вартістю 105 млн доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Агентства з оборонно-безпекової співпраці Міноборони США.

Держдеп США підтримав, а агентство надало відповідний дозвіл на продаж обладнання Україні, повідомивши про це також Конгрес. Рішення ухвалили після того, як раніше Україна надіслала запит щодо придбання пов’язаних з обслуговуванням Patriot товарів та послуг, у тому числі того, що необхідне для модернізації пускових типу M901 до M903. Вартість закупівлі, 105 млн доларів, наведена попередньо по "верхній межі".

"Запропонований продаж сприятиме зовнішньополітичним цілям США і цілям у сфері нацбезпеки, покращуючи безпекове становище партнерської держави", – йдеться у комюніке.

Основними підрядниками у потенційній угоді будуть американські оборонні компанії RTX Corporation та Lockheed Martin.

Реалізація запропонованого продажу потребуватиме відрядження приблизно п’яти додаткових представників уряду США і 15 представників американських компаній до Європейського командування на період до одного місяця для підтримки навчання та періодичних зустрічей, йдеться у повідомленні. Також зазначають, що продаж обладнання не буде мати негативного впливу на оборонну готовність США.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot у США.

На початку листопада Німеччина передала Україні дві системи Patriot.