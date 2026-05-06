Норвегия поддержала предложение Украины о перемирии: "Нечего ждать"
Норвегия выразила поддержку встречному предложению, которое Киев выдвинул после одностороннего провозглашения Россией "перемирия" на 8-9 мая.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали в X МИД Норвегии.
В Осло выразили поддержку призыву руководства Украины к безотлагательному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8-9 мая.
Norway supports @ZelenskyyUa and @andrii_sybiha 's call for immediate ceasefire. There is nothing to wait for. Russia can at any point end this war by ceasing to attack Ukraine and its civilians.– Norway MFA (@NorwayMFA) May 5, 2026
"Нечего ждать (до 8 мая – Ред.). Россия может в любой момент прекратить эту войну – прекратив удары по Украине и гражданским украинцам", – отметили в заявлении.
Глава МИД Германии также призвал Россию принять предложение Украины о перемирии.
В Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов суток начала очередные воздушные удары.
Напомним, 9 мая в Москве будет гостить премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что встретится с российским правителем Владимиром Путиным, но при этом не примет участия в военном параде ко Дню победы.