Норвегия поддержала предложение Украины о перемирии: "Нечего ждать"

Новости — Среда, 6 мая 2026, 08:44 — Мария Емец

Норвегия выразила поддержку встречному предложению, которое Киев выдвинул после одностороннего провозглашения Россией "перемирия" на 8-9 мая.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали в X МИД Норвегии.

В Осло выразили поддержку призыву руководства Украины к безотлагательному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8-9 мая.

"Нечего ждать (до 8 мая – Ред.). Россия может в любой момент прекратить эту войну – прекратив удары по Украине и гражданским украинцам", – отметили в заявлении.

Глава МИД Германии также призвал Россию принять предложение Украины о перемирии.

В Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов суток начала очередные воздушные удары.

Напомним, 9 мая в Москве будет гостить премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что встретится с российским правителем Владимиром Путиным, но при этом не примет участия в военном параде ко Дню победы.

