Глава МЗС Литви відреагував на ігнорування Москвою української пропозиції перемир'я

Новини — Середа, 6 травня 2026, 12:01 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс констатував, що Росія проігнорувала українську пропозицію про "режим тиші" з 6 травня, і що це ще один доказ небажання РФ завершувати війну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Кястутіс Будріс зазначив, що Росія "і 10 хвилин" не дотримувалась запропонованого Україною припинення бойових дій з ночі 6 травня. 

"Це ще одна демонстрація для світу реальних терористичних і геноцидальних намірів Росії. Ніхто не має вважати, що Росія хоч колись серйозно збиралась припинити свою загарбницьку війну проти України і дотримуватися норм та принципів міжнародного права", – заявив він.

Очільник МЗС Литви додав, що єдиний вихід за цих умов – всебічно підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій, її подальшої міжнародної ізоляції та кроки для притягнення до відповідальності. 

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія. 

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.    

