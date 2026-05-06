Глава МЗС Литви відреагував на ігнорування Москвою української пропозиції перемир'я

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс констатував, що Росія проігнорувала українську пропозицію про "режим тиші" з 6 травня, і що це ще один доказ небажання РФ завершувати війну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Кястутіс Будріс зазначив, що Росія "і 10 хвилин" не дотримувалась запропонованого Україною припинення бойових дій з ночі 6 травня.

Russia did not manage to hold a ceasefire initiated by #Ukraine even for 10 minutes. The ceasefire, that was supposed to start at 00.00 hours on the night from May 5 to May 6 was violated by aggressor’s blatant attacks.



Yet another eye-opener for the world of Russia‘s true… – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) May 6, 2026

"Це ще одна демонстрація для світу реальних терористичних і геноцидальних намірів Росії. Ніхто не має вважати, що Росія хоч колись серйозно збиралась припинити свою загарбницьку війну проти України і дотримуватися норм та принципів міжнародного права", – заявив він.

Очільник МЗС Литви додав, що єдиний вихід за цих умов – всебічно підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій, її подальшої міжнародної ізоляції та кроки для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.