Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы отреагировал на игнорирование Москвой украинского предложения о перемирии

Новости — Среда, 6 мая 2026, 12:01 — Мария Емец

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис констатировал, что Россия проигнорировала украинское предложение о "режиме тишины" с 6 мая, и что это еще одно доказательство нежелания РФ завершать войну.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Кястутис Будрис отметил, что Россия "и 10 минут" не придерживалась предложенного Украиной прекращения боевых действий с ночи 6 мая. 

"Это еще одна демонстрация для мира реальных террористических и геноцидальных намерений России. Никто не должен считать, что Россия хоть когда-то серьезно собиралась прекратить свою захватническую войну против Украины и соблюдать нормы и принципы международного права", – заявил он.

Глава МИД Литвы добавил, что единственный выход в этих условиях – всесторонне поддерживать Украину и усиливать давление на Россию с помощью санкций, ее дальнейшей международной изоляции и шаги для привлечения к ответственности.

Напомним, в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8–9 мая Украина призвала к безотлагательному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды. Этот призыв поддержали и западные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия.

В Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов суток начала очередные воздушные удары.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Война с РФ
Реклама: