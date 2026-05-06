Глава МИД Эстонии: РФ доказала, что ее волнует только парад, а не мир

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что отказ России от предложенного Украиной перемирия подтверждает отсутствие интереса Москвы к реальному миру.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства приводит ERR.

По словам министра, российская инициатива о прекращении огня была лишь попыткой обеспечить проведение парада 9 мая, тогда как сами сокращенные масштабы празднования лишь подчеркивают слабость режима.

Он также подчеркнул, что Киев предложил Москве установить устойчивое перемирие, которое должно было вступить в силу в ночь на среду. Однако Россия не приняла это предложение и нанесла массированный удар по Украине, использовав более ста дронов и ракет.

"Продолжив атаки этой ночью, Россия подтвердила, что не заинтересована в настоящем мире. Как и ожидалось, ее собственное предложение о перемирии на 8 и 9 мая было направлено не на начало переговоров, а исключительно на то, чтобы беспрепятственно провести ежегодный пропагандистский парад на Красной площади", – отметил Тсакхна.

Он также обратил внимание на то, что подготовка к параду в этом году свидетельствует о внутренней неуверенности Кремля.

"Россия всегда стремилась показать себя мощной военной державой, и парад Победы в Москве был ключевым элементом этого имиджа. Тот факт, что впервые за десятилетие парад планируется в сокращенном масштабе, без значительного количества техники и с беспрецедентными мерами безопасности, показывает, насколько слаб режим Путина и какой страх он испытывает перед Украиной", – заявил глава МИД Эстонии.

Он также призвал Европейский Союз продолжать санкционное давление, в частности готовить новый пакет ограничений, и добиваться привлечения России к ответственности за развязанную войну.

Напомним, в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8–9 мая Украина призвала к безотлагательному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды. Этот призыв поддержали и западные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия.

В Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов суток начала очередные воздушные удары.