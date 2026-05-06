Джерело: Україна отримає 7-й транш Ukraine Facility на суму 2,8 млрд євро на початку червня

Сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу у рамках механізму Ukraine Facility – 2,8 млрд євро – буде перерахований Україні на початку червня 2026 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомив посадовець ЄС, обізнаний з деталями процесів фінансування України, на умовах анонімності.

"Рада ЄС наразі розглядає пропозицію щодо імплементаційного рішення стосовно надання Україні сьомого траншу Ukraine Facility, який передбачає виплату у розмірі 2,8 мільярда євро. Виплата планується на самому початку червня", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що вказана сума складена на основі проведених Україною реформ, які стосуються у тому числі зобовʼязань, які офіційний Київ обіцяв виконати у минулому, 2025 році: ця сума складає 1,2 млрд євро.

Щодо сьомого траншу – зобов’язання першого кварталу 2026 року – Україна виконала лише 11 з 20 запланованих кроків, що все ж дозволить їй отримати 1,6 млрд євро.

Загалом у рамках механізму Ukraine Facility Україна вже отримала 36,8 млрд євро шістьма траншами – у вигляді бюджетної підтримки, гуманітарної та іншої допомоги, переважно у вигляді кредитів, але також грантів.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна виконала низку вимог для отримання нового траншу за Ukraine Facility.

Також повідомлялося, що в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро буде включена вимога провести податкову реформу.

Загалом, ЄС встановлює більш суворі умови щодо реформ для отримання Україною макрофінансових траншів, але Київ чинить опір проханням Брюсселя.

