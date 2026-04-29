Єврокомісія запропонувала виділити Україні майже 2,8 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що запропонувала Європейській раді виділити Україні транш на суму майже 2,8 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility після виконання відповідних реформ.

Як пише "Європейська правда", про це єврокомісарка повідомила в X.

Кос відзначила, що Україна виконала низку вимог для отримання нового траншу за Ukraine Facility.

"Коли Україна виконує свої зобов’язання, Європа повинна дотримуватися своєї частини угоди. Саме це ми зараз і робимо, офіційно пропонуючи Раді виділити майже 2,8 млрд євро в рамках Механізму підтримки України", – написала єврокомісарка.

Вона зазначила, що продовжить співпрацювати з українською владою та Верховною Радою для підтримки реформ, які наближають Україну до членства в ЄС.

У понеділок в Єврокомісії повідомили, що уряд України направив необхідні документи для отримання 2,7 млрд євро у рамках механізму Ukraine Facility, на які Київ може претендувати після нещодавнього завершення ряду реформ.

Раніше джерела "ЄвроПравди" повідомили, що кошти надійдуть у травні або на початку червня. "Це буде остання виплата за старим Ukraine Facility. Далі буде новий список реформ", – пояснив співрозмовник "ЄП".

Як відомо, Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках.

