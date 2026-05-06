Источник: Украина получит 7-й транш Ukraine Facility на сумму 2,8 млрд евро в начале июня

Седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Facility – 2,8 млрд евро – будет перечислен Украине в начале июня 2026 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщил чиновник ЕС, знакомый с деталями процессов финансирования Украины, на условиях анонимности.

"Совет ЕС сейчас рассматривает предложение по имплементационному решению о предоставлении Украине седьмого транша Ukraine Facility, который предусматривает выплату в размере 2,8 миллиарда евро. Выплата планируется в самом начале июня", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он уточнил, что указанная сумма составлена на основе проведенных Украиной реформ, которые касаются в том числе обязательств, которые официальный Киев обещал выполнить в прошлом, 2025 году: эта сумма составляет 1,2 млрд евро.

Что касается седьмого транша – обязательства первого квартала 2026 года – Украина выполнила лишь 11 из 20 запланированных шагов, что все же позволит ей получить 1,6 млрд евро.

Всего в рамках механизма Ukraine Facility Украина уже получила 36,8 млрд евро шестью траншами – в виде бюджетной поддержки, гуманитарной и другой помощи, преимущественно в виде кредитов, но также грантов.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина выполнила ряд требований для получения нового транша по Ukraine Facility.

Также сообщалось, что в список условий для получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро будет включено требование провести налоговую реформу.

В общем, ЕС устанавливает более строгие условия по реформам для получения Украиной макрофинансовых траншей, но Киев сопротивляется просьбам Брюсселя.

