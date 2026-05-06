Вірменія зацікавилася досвідом України у сфері дронів

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян назвав досвід України у сфері дронів "безцінним для Збройних сил Вірменії".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Григоряна наводить вірменське видання Hraparak.

Як зазначено, у рамках саміту Європейської політичної спільноти у Єревані вірменський прем’єр Нікол Пашинян зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з офіційним повідомленням, сторони обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес, обмінялися думками щодо регіональних та глобальних питань, а також наголосили на необхідності сприяння стабільному та довгостроковому миру.

На зустрічі також обговорювалося співробітництво в оборонній сфері.

Присутній на зустрічі секретар Ради безпеки Армен Григорян зазначив, що Вірменія зацікавлена у продовженні обміну досвідом у розвитку безпілотної авіації.

Він підкреслив, що "український досвід є безцінним для збройних сил Вірменії".

Зеленський висловив готовність продовжувати співпрацю в цьому напрямку та представив можливості України у виробництві безпілотників різного призначення.

Сторони домовилися продовжити консультації з цієї теми. За наявною інформацією, влітку 2025 року підрозділи спеціального призначення РНБ Вірменії пройшли короткострокову підготовку з використання БпЛА на території України.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

