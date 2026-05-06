Армения заинтересовалась опытом Украины в сфере дронов

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал опыт Украины в сфере дронов "бесценным для Вооруженных сил Армении".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Григоряна приводит армянское издание Hraparak.

Как указано, в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване армянский премьер Никол Пашинян встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Согласно официальному сообщению, стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, а также подчеркнули необходимость содействия стабильному и долгосрочному миру.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в оборонной сфере.

Присутствовавший на встрече секретарь Совета безопасности Армен Григорян отметил, что Армения заинтересована в продолжении обмена опытом в развитии беспилотной авиации.

Он подчеркнул, что "украинский опыт является бесценным для вооруженных сил Армении".

Зеленский выразил готовность продолжать сотрудничество в этом направлении и представил возможности Украины в производстве беспилотников различного назначения.

Стороны договорились продолжить консультации по этой теме. По имеющейся информации, летом 2025 года подразделения специального назначения РНБ Армении прошли краткосрочную подготовку по использованию БпЛА на территории Украины.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

