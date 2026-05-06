В Румынии национальная валюта рекордно просела относительно евро на фоне политического кризиса

По состоянию на среду курс румынского лея относительно евро установил новый за последние дни антирекорд, что совпало во времени с углублением политического кризиса в стране.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

В понедельник Нацбанк Румынии установил курс 5,19 лея за один евро, во вторник – 5.,21, в среду – уже 5,26 за евро, что является историческими рекордами.

По графику изменения курса, который приводит Европейский центральный банк, курс впервые пересек отметку в 5,10 лея за 1 евро 29 апреля и с тех пор лей продолжает проседать.

До этого последние полгода он держался на уровне 5,08-5,09 лея за евро. Ровно год назад курс составлял около 5,12 лея за евро, после чего на короткое время укрепился до почти 5 леев за евро.

Как отмечает Digi24, в Румынии пока самая высокая инфляция среди стран ЕС, а также оказался самый высокий дефицит бюджета за 2025 год – 7,65%, тогда как допустимым по правилам ЕС является дефицит до 3%. Впрочем, в первом квартале года он начал снижаться.

Напомним, 5 мая Румыния осталась без правительства – после вотума недоверия проевропейскому правительству Илие Боложана, что стало следствием выхода из коалиции социал-демократов из-за споров с Национально-либеральной партией. Последняя после вотума недоверия Боложану решила уходить в оппозицию.

Президент Никушор Дан убежден, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны, и начинает консультации о формировании нового правительства.