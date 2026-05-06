Президентка Європарламенту відклала візит в Румунію через політичну кризу

У Румунії скасували святкування Дня Європи в президентському палаці, заплановане на суботу, а президентка Європарламенту Роберта Метсола відклала свій візит до країни.

Про це повідомляє агенція Agepress, передає "Європейська правда".

Урочисті заходи в президентському палаці скасували у світлі розвитку політичної кризи в Румунії після винесення вотуму недовіри уряду.

"Це рішення було ухвалене з огляду на політичний контекст і останні події, які вимагають повної концентрації інституціональних зусиль на пошуку виходу з ситуації, що склалася", – повідомили в офісі президента.

Роберта Метсола мала в суботу взяти участь у заході в рамках "Європейського тижня в палаці Котрочені".

Візит президентки Європарламенту відбудеться пізніше.

Нагадаємо, 5 травня Румунія залишилась без уряду – після вотуму недовіри проєвропейському уряду Іліє Боложана, що стало наслідком виходу з коаліції соціал-демократів через суперечки з Національно-ліберальною партією. Остання після вотуму недовіри Боложану вирішила йти в опозицію.

Президент Нікушор Дан переконаний, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни, та починає консультації про формування нового уряду.