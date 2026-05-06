Председатель Европарламента отложила визит в Румынию из-за политического кризиса

В Румынии отменили празднование Дня Европы в президентском дворце, запланированное на субботу, а председатель Европарламента Роберта Метсола отложила свой визит в страну.

Об этом сообщает агентство Agepress, передает "Европейская правда".

Торжественные мероприятия в президентском дворце отменили в свете развития политического кризиса в Румынии после вынесения вотума недоверия правительству.

"Это решение было принято с учетом политического контекста и последних событий, которые требуют полной концентрации институциональных усилий на поиске выхода из сложившейся ситуации", – сообщили в офисе президента.

Роберта Метсола должна была в субботу принять участие в мероприятии в рамках "Европейской недели во дворце Котрочени".

Визит председателя Европарламента состоится позже.

Напомним, 5 мая Румыния осталась без правительства – после вотума недоверия проевропейскому правительству Илие Боложана, что стало следствием выхода из коалиции социал-демократов из-за споров с Национально-либеральной партией. Последняя после вотума недоверия Боложану решила перейти в оппозицию.

Президент Никушор Дан убежден, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны, и начинает консультации по формированию нового правительства.