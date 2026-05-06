Поліція Лондона створила спеціальну групу з охорони єврейської громади

Задля захисту єврейської громади Лондона поліція залучила спеціальну групу у складі 100 додаткових співробітників.

Про це повідомила поліція британської столиці, передає BBC, пише "Європейська правда".

Як зазначили правоохоронці, до складу нової групи з захисту громади увійдуть співробітники дільничної поліції, підрозділів спеціалізованої охорони та підрозділів з боротьби з тероризмом.

Столична поліція повідомила, що за останні чотири тижні за різні напади було заарештовано близько 50 осіб за антисемітські злочини на ґрунті ненависті, а вісьмом з них висунуто звинувачення.

Комісар столичної поліції Марк Роулі заявив, що створення нової команди захисту громади – важливий крок у посиленні реакції на постійні загрози, з якими зіштовхуються єврейські громади.

Представник лондонської поліції зазначив, що спочатку підрозділ зосередиться на антисемітських загрозах, але може стати зразком для захисту інших громад, які зіштовхуються зі сплесками злочинів на ґрунті ненависті.

Нагадаємо, наприкінці квітня у районі Лондона, де проживає єврейська громада, Голдерс-Грін невідомий поранив ножем двох перехожих. Після цього інциденту у Британії підвищили рівень терористичної загрози.

4 травня у Лондоні правоохоронці заарештували двох осіб, підозрюваних у підпалі меморіальної стіни в районі Голдерс-Грін.

