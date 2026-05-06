Глава МИД Бельгии потребовал от посла США "не диктовать Брюсселю повестку дня"

Глава МИД Бельгии Максим Прево публично раскритиковал посла США Билла Уайта после того, как тот назвал Бельгию антисемитской страной.

Соответствующее сообщение министр разместил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Посол США раскритиковал Бельгию из-за планируемого рассмотрения в суде дела трех еврейских мохелей – специалистов по обрезанию детей в иудаизме, чья практика в местной еврейской общине осуществлялась без лицензии. У одного из мохелей оказалось американское гражданство.

"Я призываю вас проявить большую сдержанность и рассматривать свою роль в надлежащем контексте. Неуместно публично критиковать страну и портить ее имидж только потому, что вы не согласны с ходом судебного разбирательства. Я уже говорил вам об этом. Считали бы вы приемлемым, если бы наш посол в Вашингтоне поступил так же?" – спросил Максим Прево.

Он подчеркнул, что в Бельгии судебная власть является независимой и принимает свои решения – вне зависимости от того, согласны с ними или нет, – без какого-либо политического влияния.

"И не посол должен диктовать правительству повестку дня", – заявил министр.

Такую реакцию вызвало сообщение Уайта с критикой упомянутого судебного процесса.

"Это позорное пятно на репутации Бельгии. Уголовное преследование этих религиозных деятелей (мохелей), один из которых является гражданином США, является несправедливым, и это не будут терпеть. Отныне мир будет считать Бельгию антисемитской страной", – заявил он.

Максим Прево подчеркнул, что упомянутые судебные процессы были инициированы самими представителями еврейской общины.

"Представлять это как желание страны подорвать религиозную свободу евреев является клеветой. Эта свобода никогда не ставилась под сомнение и никогда не будет в нашей стране. Наша конституция ее защищает", – заявил он.

