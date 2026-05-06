Мерц заявляет, что готов смириться с разногласиями с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его отношения с администрацией США не являются напряженными, несмотря на недавний спор с американским президентом Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, посвященном его первому году на посту канцлера.

Мерц подчеркнул, что будет продолжать высказывать свое мнение даже тогда, когда оно не будет совпадать с взглядами американского президента.

"У нас есть разногласия, но я могу с этим смириться. Я и впредь буду высказывать свое мнение. Я обсужу это с ним", – сказал канцлер Германии, комментируя недавнюю напряженность в отношениях с Трампом.

"Мы регулярно общаемся по телефону. Но хорошее партнерство должно выдерживать разногласия во взглядах", – добавил Мерц.

Обострение в отношениях между Берлином и Вашингтоном усилилось после того, как канцлер Германии заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ, а также в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне.

В ответ американский президент Дональд Трамп заявил, что Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит"

На этом фоне Соединенные Штаты объявили о выводе 5 тысяч военных с территории Германии. Впоследствии Трамп заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

