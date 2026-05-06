Министры обороны Украины и Финляндии обсудили инциденты с дронами

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен встретился со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым и обсудил проблему с украинскими беспилотниками, нарушающими финское воздушное пространство во время атак на РФ.

Об этом Хяккянен написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Встреча министров состоялась в рамках конференции Nordefco в норвежском Тронхейме.

"Мы обсудили планы сотрудничества между Финляндией и Украиной в сфере беспилотников, что позволит одновременно укрепить оборону Финляндии и поддержать Украину в борьбе против захватнической войны России", – отметил глава финского Минобороны.

Также, по его словам, они с Федоровым обсудили вопрос о беспилотниках, нарушающих воздушное пространство Финляндии.

"Я отметил, что Финляндия поддерживает оборонительную войну Украины, но не одобряет залеты беспилотников на финскую территорию", – подчеркнул Хяккянен.

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах обнаружили четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, которые должны были атаковать территорию РФ.

Также сообщалось, что украинские дроны нарушили финское воздушное пространство 3 мая.

По имеющейся информации, дроны залетели в Финляндию с юга и направлялись к восточной части Финского залива. Они некоторое время летели вдоль границы, а затем направились на восток, покинув воздушное пространство Финляндии.

Сообщалось также, что президент Владимир Зеленский в Ереване предложил премьеру Финляндии подписать соглашение о дронах.