Глава МИД Германии призвал к реформам и поэтапному расширению ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал заменить принцип единогласия при принятии решений на уровне ЕС и выступил за продвижение поэтапного расширения блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил во время выступления в Фонде Конрада Аденауэра в Берлине, передает Berliner Zeitung.

Согласно предложению главы немецкого МИД, на смену принципу единогласия при принятии решений должно прийти голосование квалифицированным большинством. Государства, которые не желают или не могут участвовать в выполнении конкретных решений, должны оставаться в стороне, а не препятствовать другим.

Вадефуль заявил, что предложения Германии уже поддержали двенадцать государств-членов ЕС. Он подчеркнул, что изменения в мире требуют от Евросоюза быстрого реагирования.

"Мы должны стать быстрее. Этот мир движется быстрее. Он требует ответов. Если мы, как Европейский Союз, не сможем этого сделать, это сделают другие. И тогда появятся другие группировки", – сказал глава МИД.

Министр предупредил, что принцип единогласия может привести к "экзистенциальной опасности" в вопросах политики безопасности. Он подчеркнул, что несогласия нескольких или даже одного человека достаточно, чтобы заблокировать действия всех. В качестве примера Вадефуль привел многомесячное блокирование Венгрией кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины.

Вадефуль также хочет ускорить процесс расширения ЕС, который годами тормозится. Он предложил структурировать вступление новых членов как "поэтапный процесс" с фазами, ведущими к полному вступлению. В этом контексте он упомянул страны Западных Балкан, Украину и Молдову.

В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уже выступал за то, чтобы решения в Европейском Союзе принимались по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования из-за блокирования Венгрией многочисленных инициатив в отношении Украины.

Также сообщалось, что председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поставил под сомнение эффективность принципа единогласия при принятии решений в ЕС.