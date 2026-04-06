Президент найбільшої фракції в Європарламенті розкритикував правило вето в ЄС

Президент фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер поставив під сумнів ефективність принципу одностайності в ухваленні рішень в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", Вебер сказав в інтерв’ю медіагрупі Funke Media Group, передає Die Welt.

Євродепутат висловив переконання, що принцип одностайності призведе до того, що Європейський Союз стане нездатним ухвалювати власні рішення.

"Європа, в якій найповільніші визначають темп, або окремі держави можуть блокувати все своїм правом вето, стане іграшкою в руках Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна", – заявив Вебер.

За його словами, нові геополітичні умови, зокрема криза щодо Гренландії, показали, що ЄС здатний реагувати оперативно в умовах загроз.

"Криза в Гренландії показала, наскільки сильною є Європа, коли ми діємо швидко, єдино та в один голос, і рішуче представляємо наші інтереси", – додав політик.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за те, щоб рішення у Європейському Союзі ухвалювалися за принципом кваліфікованої більшості замість одностайного голосування через блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

Як повідомляли ЗМІ, у ЄС обговорюють п'ять різних варіантів планів дій на випадок, якщо партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана виграє парламентські вибори.

Читайте також: Без "плану Б" для України. Коли Київ отримає 90 млрд від ЄС та чи можливо "зламати" Орбана.