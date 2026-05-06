В правительстве Чехии недовольны проведением первого съезда судетских немцев в Брно

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш недоволен запланированным съездом судетских немцев в Брно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По его словам, никто из представителей чешского правительства не примет в нем участия, а также он выразил обеспокоенность возможным ухудшением отношений с Германией. Мероприятие, запланированное на 22–25 мая, состоится в Чехии впервые.

"Это не радостное дело. Короче говоря, здесь все еще есть поколение людей, которые до сих пор не смирились с этим делом", – сказал Бабиш.

Позиция по поводу съезда обсуждалась депутатами во вторник, и обсуждение должно продолжиться в среду вечером. В проекте резолюции коалиция партий ANO, SPD и "Автомобилистов" хочет, чтобы нижняя палата не дала согласия на организацию съезда судетских немцев в Чехии. Согласно проекту, Палата депутатов также должна призвать организаторов отказаться от проведения мероприятия.

"Мы, конечно, не хотим, чтобы это ухудшило наши отношения с Германией. Мы смотрим в будущее, для нас Германия является стратегическим, экономически важнейшим партнером", – сказал Бабиш. Он надеется, что все мероприятие пройдет мирно, что оно не вызовет никаких столкновений между людьми и не навредит отношениям Чехии с Германией.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что организовывать съезд судетских немцев на чешской территории – это плохая идея. "Мы, как правительство, точно не будем в нем участвовать", – заверил премьер-министр.

По словам вице-премьера Карела Гавличека, отношения с Германией были урегулированы в прошлом. "Была проведена четкая, толстая граница, и нет смысла снова раздраивать старые раны", – отметил он.

С 1950-х годов в различных немецких городах ежегодно проходил съезд судетских немцев – тех миллионов этнических немцев, которые проживали на территории современной Чехии и были изгнаны с родины после окончания Второй мировой войны. В прошлом году стало известно, что встреча земляков и их потомков, которая ежегодно проходит в Троицу, в 2026 году впервые в истории состоится на исторической родине – в чешском Брно.

"Многим людям пожилого возраста это может принести примирение. Зато для более молодых этот Конгресс судетских немцев станет возможностью установить новые контакты и лучше познакомиться со страной их предков", – рассказывал Бернд Поссельт, председатель Землячества судетских немцев в ФРГ. По словам Поссельта, для обеих сторон это шанс углубить уже существующие дружеские контакты.

В 2024 году министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал идею склонить Украину к мирным переговорам с Россией, упомянув о "карманных Чемберленах".

Глава польского МИД имел в виду премьер-министра Великобритании Невила Чемберлена 1937-40 годов – сторонника политики "умиротворения" диктатора Адольфа Гитлера, одного из подписантов Мюнхенского соглашения о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. Его стратегия, впрочем, не предотвратила Вторую мировую войну.

В Чехии также неоднократно вспоминали о примере Судетов, когда речь шла о попытках заставить Украину пойти на уступки.