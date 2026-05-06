Зеленский обсудил с Алиевым реализацию двусторонних договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым по вопросам реализации двусторонних договоренностей, заключенных 25 апреля.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

Президенты Украины и Азербайджана обсудили ряд соглашений, которые были подписаны во время визита Зеленского в конце апреля.

"Продолжаем работать над развитием как двусторонних отношений между Украиной и Азербайджаном, так и отношений с другими странами региона для повышения безопасности и стабильности", – написал украинский президент по итогам разговора.

Он добавил, что обменялся с Алиевым деталями контактов с партнерами и согласовал следующие шаги.

Во время визита Зеленского в Азербайджан речь шла об углублении сотрудничества в сфере энергетики, экономики и гуманитарного трека, а также о взаимодействии в сфере безопасности.

А на этой неделе президент Украины посетил Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества. В кулуарах саммита Зеленский заявил о разблокировании нескольких направлений в отношениях Украины с несколькими государствами, в частности с Арменией, Грузией и Словакией.