Зеленський розкрив головні деталі свого візиту в Азербайджан
Президент Володимир Зеленський перебуває в Азербайджані з візитом, під час якого буде йти робота над 5 двосторонніми договорами, обговорюватись оборонна і енергетична співпраця.
Про це він сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
Президент розповів, що це його перший візит в Азербайджан впродовж повномасштабної війни.
"Я думаю, що це про щось говорить… І співробітництво, і політика також, і геополітика, безумовно", – сказав він.
За його словами, "ми сьогодні будемо працювати над п'ятьма державними двосторонніми договорами між Україною і Азербайджаном".
Президент також повідомив про зустріч з експертною командою, яку відправляли в Азербайджан. "Згідно з цією доповіддю у нас будуть домовленості", – зазначив він.
Він розповів, що обговорить з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим оборонне співробітництво. Зокрема, буде йтися не тільки про питання дронів, але і питання енергетики.
"У нас хороші відносини з компанією Socar, ми проговорювали… їх інвестиції в Україну", – заявив він.
Президент Володимир Зеленський у суботу в Азербайджані зустрічається з його лідером Ільхамом Алієвим.
Азербайджан неодноразово надавав Україні гуманітарну допомогу під час війни, зокрема, після ударів РФ по об’єктах азербайджанського бізнесу.