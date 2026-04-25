Зеленський розкрив головні деталі свого візиту в Азербайджан

Президент Володимир Зеленський перебуває в Азербайджані з візитом, під час якого буде йти робота над 5 двосторонніми договорами, обговорюватись оборонна і енергетична співпраця.

Про це він сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Президент розповів, що це його перший візит в Азербайджан впродовж повномасштабної війни.

"Я думаю, що це про щось говорить… І співробітництво, і політика також, і геополітика, безумовно", – сказав він.

За його словами, "ми сьогодні будемо працювати над п'ятьма державними двосторонніми договорами між Україною і Азербайджаном".

Президент також повідомив про зустріч з експертною командою, яку відправляли в Азербайджан. "Згідно з цією доповіддю у нас будуть домовленості", – зазначив він.

Він розповів, що обговорить з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим оборонне співробітництво. Зокрема, буде йтися не тільки про питання дронів, але і питання енергетики.

"У нас хороші відносини з компанією Socar, ми проговорювали… їх інвестиції в Україну", – заявив він.

Президент Володимир Зеленський у суботу в Азербайджані зустрічається з його лідером Ільхамом Алієвим.

Азербайджан неодноразово надавав Україні гуманітарну допомогу під час війни, зокрема, після ударів РФ по об’єктах азербайджанського бізнесу.