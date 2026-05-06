Каллас обсудила с Рютте ситуацию в Украине и вопросы европейской обороны

Глава европейской дипломатии Кая Каллас встретилась в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить конфликты в Украине и Иране, а также готовность европейской обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила в социальной сети X.

По словам Каллас, в разговоре речь шла о поддержке Украины, последних безосновательных атаках Ирана и готовности европейской обороны. Глава европейской дипломатии согласилась с тем, что Европа должна увеличить свой вклад в НАТО.

"НАТО является краеугольным камнем европейской обороны. Мы согласны, что должны совместно работать над усилением вклада Европы в деятельность НАТО. Более европейское НАТО давно уже назрело", – написала Каллас.

Чиновница сообщила, что на следующей неделе министры обороны ЕС соберутся в Брюсселе, где будут обсуждать, как увеличить европейский вклад в НАТО.

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о выводе 5 тысяч военных с территории Германии. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

