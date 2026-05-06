Парламент Ирландии ратифицировал Конвенцию о создании компенсационной комиссии для Украины

Нижняя палата парламента Ирландии Дойл Эрен в среду ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил ирландский министр по европейским делам Томас Бирн в сети X.

Министр приветствовал ратификацию Конвенции парламентом Ирландии.

"Россия должна понести ответственность за серьезный ущерб, нанесенный ею Украине", – подчеркнул Бирн.

Таким образом, Ирландия стала 5-й страной, ратифицировавшей документ о создании комиссии по репарациям для Украины.

30 апреля Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии в рамках институциональной системы Совета Европы ратифицировала Верховная Рада Украины.

Помимо Украины, Конвенцию также ратифицировали Эстония, Латвия и Исландия.

Напомним, Конвенция является вторым компонентом международного компенсационного механизма, наряду с Реестром ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, и будущим компенсационным фондом. Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции высокого уровня в Гааге. Тогда его подписали 35 государств и Европейский Союз – рекордное количество.

