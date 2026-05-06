Прокуратура ЄС підозрює громадян Хорватії у шахрайстві з сільськогосподарськими фондами

Європейська прокуратура (EPPO) розпочала кримінальне розслідування щодо можливої корупції та шахрайства, пов’язаних із сільськогосподарськими фондами Європейського Союзу в Хорватії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У заяві прокуратури зазначено, що поліція збирала докази в кількох округах у центральній частині Хорватії.

Розслідування стосується діяльності громадян Хорватії, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем та повноваженнями, отриманні та пропонуванні хабарів, шахрайстві з субсидіями та підробці документів у складі злочинного угруповання та на шкоду фінансовим інтересам ЄС, зазначила EPPO.

Більше деталей не наводиться, щоб не поставити під загрозу результат поточного провадження.

Міністр сільського господарства Хорватії Давид Влайчич заявив, що зміни, які його міністерство ініціювало в Агентстві з виплат у сфері сільського господарства та системі ARKOD для обліку використання сільськогосподарських угідь, мають на меті підвищення прозорості та контролю за використанням коштів ЄС.

"Наша мета – гарантувати, що кожен євро з державних коштів потрапляє до тих, хто має на це право", – сказав Влайчич у заяві для Reuters.

Він також зазначив, що агентство з виплат повідомляло про порушення, виявлені під час роботи, що дало змогу уповноваженим органам, зокрема Європейській прокуратурі, вжити відповідних заходів.

"Це доказ того, що ми рішуче налаштовані навести лад у системі сільськогосподарських субсидій", – сказав Влайчич.

Розслідування розпочалося на тлі скандалу в Греції щодо ймовірного шахрайства, пов’язаного з сільськогосподарськими субсидіями ЄС, яке останніми місяцями похитнуло позиції правоцентристського уряду.

Ця справа спричинила відставки міністрів, змусила ЄС минулого року накласти на Грецію рекордний штраф за неналежне управління субсидіями та змусила грецький парламент зняти імунітет з 13 причетних депутатів.

Торік ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.