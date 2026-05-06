Во Франции заверили в отсутствии дефицита авиатоплива

В правительстве Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива по крайней мере в мае и июне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Французские авиакомпании, которые сильно пострадали от стремительного роста цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке, готовятся к сокращению запасов авиатоплива.

Однако в среду правительство попыталось успокоить эти опасения, заявив, что никаких оснований для беспокойства пока нет, а риски дефицита являются "незначительными".

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что случаи отмены авиарейсов возможны, но они являются "исключительными".

За несколько недель до начала летнего сезона авиакомпании не исключают выборочной отмены рейсов или очередного повышения тарифов, чтобы сохранить свою рентабельность.

Почти 20% керосина, используемого во французских аэропортах, импортируется из Персидского залива.

"Если раньше керосин составлял около 25% эксплуатационных расходов, то сейчас на него приходится 45% расходов", – отметил министр транспорта во время консультаций с представителями отрасли.

Табаро пообещал "большую гибкость" в отношении правил распределения слотов в аэропортах, что позволит перевозчикам корректировать свои планы полетов в соответствии со спросом и, таким образом, ограничить расход топлива.

Со своей стороны, министр экономики Ролан Лескюр отверг любые меры по установлению верхнего предела цен на авиационное топливо или снижению налогов.

Он отметил, что авиакомпании имеют право на отсрочку платежей – механизм, который позволяет им отложить во времени определенные расходы (налоги, сборы, социальные взносы или возврат помощи), чтобы немедленно облегчить давление в краткосрочной перспективе.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиакомпаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

