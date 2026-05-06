Трамп заявил, что Иран передаст США свой обогащенный уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного соглашения Иран передаст свой высокообогащенный уран Соединенным Штатам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава Белого дома заявил журналистам в Вашингтоне, передает Reuters.

Одной из главных целей Трампа в начале военной операции против Ирана была гарантия того, что Тегеран не разработает ядерное оружие. Как известно, Иран обладает более чем 400 килограммами высокообогащенного урана.

Американский президент выразил уверенность, что Тегеран передаст его Соединенным Штатам.

"Мы этого добьемся", – сказал Трамп журналистам, покидая мероприятие в Белом доме.

В среду СМИ сообщили, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам. Меморандум содержит положения о моратории на обогащение урана.

В Иране заявили, что изучают американский меморандум о взаимопонимании и впоследствии передадут свой ответ через пакистанских посредников.

