США вимагають від ЄС ратифікувати торгову угоду, інакше запровадять нові мита "дуже скоро"

Посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер заявив, що Вашингтон скоро запровадить 25-відсоткові мита на автомобілі з Європейського Союзу, якщо Євросоюз не ратифікує якнайшвидше торгову угоду.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як відомо, 1 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що підвищить тарифи на автомобілі з Європейського Союзу до 25% попри угоду про торгівлю, укладену минулого літа.

"Якщо ми не побачимо суттєвого прогресу, думаю, вам слід очікувати на це досить скоро. Президент мав на увазі: "Послухайте, це вже триває занадто довго", – додав Паздер.

Попередня тарифна ставка, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговій угоді, становила 15%. Йдеться про рамкову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відхилила погрози Трампа про запровадження нових мит проти ЄС, закликавши його дотримуватися угоди.

