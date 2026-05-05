Президентка Єврокомісії розкритикувала нові мита від США: угода є угода

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відхилила погрози американського президента Дональда Трампа про запровадження нових мит проти ЄС, закликавши його дотримуватися торговельної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в кулуарах саміту Вірменія-ЄС в Єревані, передає Euronews.

Фон дер Ляєн відповіла на останню погрозу Трампа щодо підвищення тарифів на автомобілі з ЄС до 25%, наголосивши, що Сполучені Штати не можуть в односторонньому порядку змінювати митні ставки в рамках угоди.

"Угода є угода, і у нас є угода. І її суть – процвітання, спільні правила та надійність", – сказала посадовиця.

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС "готовий до будь-якого сценарію", якщо США таки реалізують свої тарифні погрози.

"Ми хочемо від цієї роботи досягти взаємної вигоди, співпраці та надійності. І ми готові до будь-якого сценарію", – сказала фон дер Ляєн, натякнувши на можливі заходи у відповідь.

Президентка Єврокомісії повідомила, що Євросоюз перебуває на завершальній стадії впровадження основного елементу торговельної угоди між ЄС та США, спрямованого на скасування тарифів на широкий спектр американських товарів. Законопроєкт зараз обговорюється в Європейському парламенті.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Американський президент Трамп пояснив, що його рішення підвищити мита на авто з ЄС до 25% також спрямоване на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Міністр торгівлі Франції у відповідь на оголошення США заявив, що ЄС має інструменти для відповіді, якщо Трамп почне надмірно погрожувати стратегічним галузям.