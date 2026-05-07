В ЕС не приняли окончательного решения по торговому соглашению с США

Европейский Союз не смог ратифицировать торговое соглашение с США в ходе ночных переговоров, несмотря на предупреждение президента Дональда Трампа о том, что он в скором времени введет новые пошлины.

Об этом заявил министр энергетики Кипра Михаэль Дамианос, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Переговорщики от Европейского парламента и стран ЕС собрались вечером 6 мая, чтобы обсудить возможные поправки к соглашению, которое было заключено в июле прошлого года. Однако, по информации Кипра, который сейчас председательствует в ЕС, они не приняли никаких окончательных решений.

Переговоры будут продолжаться в ближайшие недели.

Дамианос заверил, что чиновники "настроены действовать быстро".

Как известно, 6 мая посол США в Европейском союзе Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон вскоре введет 25-процентные пошлины на автомобили из Европейского союза, если Евросоюз не ратифицирует как можно скорее торговое соглашение.

Предыдущая тарифная ставка, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Речь идет о рамковом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла угрозы Трампа о введении новых пошлин против ЕС,призвав его соблюдать соглашение.

